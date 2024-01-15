Истощение грунтовых вод резко уменьшает урожайность злаков и бобов

ТАСС, 15 января. Американские и британские агрономы выяснили, что урожай злаковых и бобовых культур непропорционально сильно снижается при падении уровня грунтовых вод до определенной отметки, что необходимо учитывать при активном использовании этого источника влаги для орошения полей в засушливых регионах Земли. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Университета штата Небраска в Линкольне (UNL).

"Когда водоносный горизонт падает до определенной отметки, даже малые изменения в уровне грунтовых вод начинают все сильнее и сильнее влиять на урожайность и стойкость злаков к неблагоприятным условиям. Подобные негативные перемены крайне сложно предсказывать, причем в большинстве случаев их масштабы будут больше ожидаемых", - заявил профессор UNL Николас Брозович, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при анализе сведений о том, как менялся уровень грунтовых вод и урожайность растений, выращиваемых фермерами штата Небраска и сопредельных регионов США на протяжении последних трех десятков лет. Местные земледельцы, как отмечают агрономы, активно используют грунтовые и речные воды для ирригации полей, так как уровень осадков на территории плато Высокие равнины является относительно низким для стабильного выращивания урожая.

В последние годы экологи начали опасаться того, что истощение уровня грунтовых вод на Высоких равнинах может негативно повлиять и на состояние местных степных экосистем, и на урожайность злаков и бобовых культур в одном из главных сельскохозяйственных регионов США. Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали то, как колебания погоды и сдвиги в высоте столба грунтовых вод повлияли на урожайность двух ключевых сельскохозяйственных растений, кукурузы и сои.

Проведенный учеными анализ показал, что колебания погоды, волны жары и засухи относительно слабо влияли на урожайность этих растений, если они росли в регионах, где уровень грунтовых вод был высоким, от 60 до 200 м. При падении уровня грунтовых вод до отметки в 9-30 м, даже небольшие последующие снижения этого показателя, связанные с жарой и засухами, резко снижали урожайность сои и кукурузы.

Эти тренды, как отмечают ученые, указывают на существование определенного уровня грунтовых вод, при достижении которого способность растений противостоять колебаниям климата и погоды резко снижается даже в том случае, когда в глубинах грунта еще присутствуют значительные запасы влаги, которые еще можно использовать для ирригации полей. Это необходимо учитывать при выработке мер, нацеленных на защиту грунтовых вод от истощения, подытожили исследователи.