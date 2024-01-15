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На востоке Китая обнаружили свыше 300 древних гробниц

Они относятся к разным периодам истории от Сражающихся царств до династии Цин
© AP Photo/Xinhua, архив

ШАНХАЙ, 15 января. /ТАСС/. Более 300 древних гробниц обнаружены археологами на востоке Китая. Об этом сообщает в понедельник агентство Xinhua.

Захоронения были найдены в городе Цзинань восточной провинции Шаньдун. Речь идет о захоронениях, которые относятся к самым разным периодам китайской истории: от периода Сражающихся царств (475-221 годы до н.э.) до династии Цин (1644 - 1911 годы).

В этом же районе археологи обнаружили также несколько древних печей для обжига, восемь колодцев, а также 850 других артефактов, включая глиняные горшки, керамические тарелки и монеты. По данным Цзинаньского института археологии, найденные гробницы расположены упорядоченно. Ученые также обратили внимание на то, что комплексы гробниц, относящиеся ко времени от периода Сражающихся царств до династий Вэй и Цзинь (220-420 годы), вероятно, использовались в течение сотен лет, что дает богатый материал для исследований.

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