Глава РАН анонсировал появление системы рейтингования научных институтов к середине года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Работа над системой рейтингования в РФ научно-исследовательских институтов будет завершена к середине года, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников корреспонденту ТАСС.

В декабре на общем собрании РАН глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и президент академии Красников сообщили о перспективе отмены с 2024 года деления НИИ на три категории. На смену категорированию должно прийти рейтингование, но оно не будет влиять на финансирование институтов, уточнил тогда глава РАН.

"Его мы подготовим ближе к лету. <…> [Рейтинг нужен] для того, чтобы коллективы и руководители институтов понимали, какое [их научные центры] занимают место и чтобы была мотивация двигаться вперед - повышать потенциал в части исследований и достигать научных результатов", - сказал Красников, отвечая на вопрос о предполагаемых сроках разработки системы оценки.

Деление академических институтов на три категории существует со времен СССР, от этого зависят финансирование и экономическое положение научного центра. Последний раз категории были присвоены в 2018 году. По словам Красникова, такая классификация, в частности, приводила к тому, что институты второй и третьей категорий "фактически были лишены развития", так как не могли принимать участие в конкурсе, позволяющем обновлять научное оборудование.

"Теперь любой институт может подавать заявку и принимать участие в этом конкурсе", - сказал президент РАН.