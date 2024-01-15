В Якутии выпустили пособие по транслитерации якутского алфавита на английский

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Учебное пособие по системе транслитерации якутского алфавита на английский язык выпустили в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Учебное пособие позволит ученым и переводчикам использовать созданную систему транслитерации для представления якутских слов и фраз в англоязычных статьях. В работе над учебным пособием участие приняли студенты и преподаватели Института зарубежной филологии и регионоведения (ИЗФиР) Северо-Восточного федерального университета, а также политехнический институт (филиал) вуза в городе Мирном. Автором и научным редактором переводческого проекта выступил почетный профессор СВФУ Сотери Эндрю Мусалимас", - говорится в сообщении.

Система транслитерации была разработана в рамках проекта кафедры "Английский язык и перевод" ИЗФиР, а сама книга была издана под эгидой университета и отпечатана издательством вуза.

Цель пособия - представить точное написание якутских слов и их подлинное произношение, максимально используя при этом естественные элементы английской орфографии, используемые в англоязычных текстах. "Ученые и переводчики могут использовать систему транслитерации этой книги, чтобы представить слово английскими буквами, если они ожидают, что аудитория не сможет прочитать якутские буквы. Система транслитерации книги может быть использована в любой области, где ученые и переводчики хотят включить якутские слова или фразы в тексты на английском языке", - сообщил почетный профессор СВФУ.