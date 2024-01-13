В Astrobotic заявили, что лунный модуль Peregrine сгорит в атмосфере

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Компания Astrobotic, являющаяся разработчиком лунного посадочного модуля Peregrine, сообщила, что аппарат находится на пути к Земле и сгорит в ее атмосфере.

"По нашим последним оценкам, космический аппарат движется к Земле и, вероятно, сгорит в атмосфере Земли. <...> Мягкое прилунение невозможно", - говорится в заявлении компании. Отмечается, что Peregrine находится в космосе шестой день.

8 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить на Луну груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность. Специалисты установили, что произошла утечка топлива, которая не оставила шансов совершить мягкую посадку на естественный спутник Земли. Эксперты работают над тем, чтобы собрать как можно больше данных, пока модуль продолжает функционировать. 11 января Astrobotic сообщила об успешном установлении связи со всеми рабочими устройствами, размещенными на модуле.