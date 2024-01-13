Найдена замена импортному составу для производства компьютерных плат

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали отечественное средство, которое может использоваться вместо ушедших с рынка иностранных аналогов при производстве печатных плат для электронных устройств. Разработка оказалась эффективнее и дешевле импортных, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Чтобы произвести любую печатную плату, необходимо ее металлизировать. При этом металлизация невозможна без покрытия платы специальным проводящим слоем, на котором будет оседать металл. Этот этап называется активацией. В нашем институте было разработано средство активации печатных плат, которое показало отличные выходные характеристики. По некоторым из них оно не просто замещает, но и превосходит импортные аналоги", - заявил аспирант института "Системы управления, информатика и электроэнергетика" МАИ Федор Бараковский, чьи слова приводятся в сообщении.

Средство представляет собой аммиачный раствор, который наносится на печатную плату погружным способом. Новый состав более чем в 40 раз дешевле традиционного палладиевого, а также проще в изготовлении и обслуживании. В настоящее время коллектив проекта работает над альтернативными способами нанесения средства, а также исследует его старение и пути улучшения сцепляемости с поверхностью печатной платы, чтобы довести разработку до конечного промышленного решения.

"На первом этапе внедрения разработка будет полезна для мелкосерийного и единичного выпуска электронных устройств - такой тип производств, включающий учебные лаборатории, совокупно занимает большую часть рынка печатных плат. После завершения проекта полученные результаты можно будет внедрять на крупных предприятиях", - уточнили в МАИ.