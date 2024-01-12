В КНР разработали квантовую защиту для систем электронной коммерции

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Физики из Китая разработали протокол, позволяющий использовать квантовые электронные подписи для защиты контрактов и платежей на электронных торговых площадках, и впервые реализовали его на практике. Интеграция этого протокола в уже существующие системы электронной коммерции защитит их от хакеров и недобросовестных продавцов, пишут ученые в статье в журнале Science Advances.

"Мы разработали эффективную схему, которая позволяет защищать весь процесс электронной торговли, в том числе подписание контрактов и совершение платежей, при помощи квантовых электронных подписей. Весь процесс генерации подписи занимает не более секунды, что сопоставимо с тем, как много времени тратится на защиту транзакций при помощи классических систем шифрования", - говорится в исследовании.

Протокол квантовой защиты был разработан группой физиков под руководством профессора Нанкинского университета Чэня Цзэнбина. Он построен на базе разработанного китайскими исследователями квантово-математического принципа, который позволяет генерировать очень длинные цифровые подписи, используя относительно короткий квантовый аналог классического "одноразового" ключа шифрования.

Этот принцип, как объясняют физики, позволяет обойти сразу несколько проблем, характерных для уже существующих квантовых подходов для генерации цифровых подписей, в том числе медленную скорость работы, а также высокую подверженность помехам и уязвимость к атакам, эксплуатирующим физические особенности и огрехи в работе генерирующих подписи квантовых устройств.

Работу этого подхода ученые проверили на полноценном аналоге инфраструктуры, которая применяется на крупнейших мировых торговых площадках. Проведенные ими опыты показали, что новый подход для генерации квантовых электронных подписей позволяет вырабатывать электронные подписи длиной более 50 Кбайт за очень короткое время, составляющее порядка секунды.

Как отмечают исследователи, этот показатель сопоставим с тем, как много времени тратят на защиту информации уже существующие системы шифрования, широко применяемые в системах электронной коммерции. В теории, это позволит владельцам торговых площадок относительно легко перейти на более надежные квантовые цифровые подписи, которые обеспечат пока самый высокий уровень защиты от взлома и недобросовестных действий покупателей и продавцов, подытожили физики.