В США впервые проследили за выработкой гормона удовольствия в семейных парах

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи впервые проследили за тем, как мозг млекопитающих вырабатывает дофамин, гормон удовольствия, при общении самок и самцов внутри семейных пар и при их взаимодействиях с незнакомыми особями. Эти замеры помогут ученым раскрыть молекулярные механизмы образования моногамных семей, сообщила в пятницу пресс-служба Университета штата Колорадо.

"Вся социальная жизнь человека определяется тем, насколько сильно мы желаем общаться с теми или иными людьми, в том числе с нашими вторыми половинами и близкими друзьями. Мы обнаружили, что процесс общения с некоторыми индивидами оставляет уникальный химический след в мозге, который заставляет нас поддерживать связи с этими людьми на протяжении долгого времени", - пояснила доцент Университета штата Колорадо Зоуи Дональдсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Дональдсон и другие специалисты совершили это открытие при наблюдениях за тем, как работает центр удовольствия в мозге грызунов-полевок (Microtus ochrogaster). Эти грызуны интересуют ученых по той причине, что они образуют очень прочные семейные пары, которые крайне редко распадаются даже при очень частых контактах самок и самцов с потенциальными новыми партнерами для спаривания.

Это позволяет использовать данных грызунов для изучения нейрофизиологических и гормональных механизмов образования семей, в организации которых предположительно играют важную роль две молекулы - гормон удовольствия дофамин и гормон семейного счастья окситоцин. Роль первого, как отмечают исследователи, пока слабо изучена, так как дофамин исполняет массу других функций в организме.

Гормональный регулятор семейных отношений

Дональдсон и другие специалисты впервые получили эти данные, для чего ученые модифицировали геном части клеток в центре удовольствия в мозге полевок таким образом, что нейроны вырабатывали вспышки света при притоке дофамина. Это позволило исследователям проследить за тем, как грызуны реагировали на появление различных стимулов, в том числе их вторых половин, незнакомых особей и порций еды. В некоторых случаях ученые усложняли животным задачу, устанавливая препятствия на пути к общению с сородичами.

Проведенные учеными замеры указали на то, что общение со второй половиной, а также предвкушение этих социальных взаимодействий на пути ко второй половине, вызывали значительно более сильные всплески дофамина, чем встречи с другими особями Microtus ochrogaster или появление доступа к еде. При этом данный усиленный всплеск дофамина исчезал при длительной разлуке между членами семейных пар, что также сопровождалось прекращением близких отношений.

Это угасание всплеска, как предполагают биологи, дает мозгу грызунов возможность постепенно избавиться от ощущения бесконечной неразделенной любви, что позволяет самцам и самкам полевок сформировать новые семейные пары после утери второй половины. Схожим образом, как предполагают ученые, дофамин влияет и на человеческие семейные отношения, что можно учитывать при разработке подходов, нацеленных на укрепление семей и преодоление горя от смерти супруга или супруги.