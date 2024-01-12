Раскрыт механизм, усугубляющий болезнь легких у носителей периодонтита

ТАСС, 12 января. Молекулярные биологи из КНР выяснили, что носители периодонтита необычно часто страдают от тяжелых форм хронической обструкционной болезни легких (ХОБЛ) из-за того, что микрофлора их поврежденных десен активирует работу иммунных клеток, атакующих ткани органов дыхания. Это открытие позволит создать новые методы профилактики ХОБЛ, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале mSystems.

"Проведенные нами эксперименты говорят о том, что усиленная борьба с периодонтитом и подавление активности двух типов иммунных клеток - гамма-дельта Т-клеток и М2-макрофагов - в принципе позволит нам взять под контроль развитие хронической обструкционной болезни легких у данных пациентов", - заявил научный сотрудник Сычуаньского университета Тан Боюй, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдений за тем, как состояние десен мышей и особенности в структуре микрофлоры их ротовой полости влияли на темпы и характер развития ХОБЛ у этих грызунов. В ходе этих опытов ученые провоцировали развитие периодонтита у мышей и отслеживали то, как связанные с этой болезнью десен бактерии влияли на работу всего остального организма.

В ходе этих экспериментов биологи обнаружили, что одна из подобных бактерий, Porphyromonas gingivalis, не только присутствовала в пораженных тканях десен грызунов, но и периодически проникала в их легкие. Ее появление в органах дыхания приводило к существенным переменам в структуре микрофлоры легких, а также к активации двух типов иммунных клеток, гамма-дельта Т-клеток и М2-макрофагов.

Оба этих типа иммунных телец предположительно играют важную роль в защите слизистых оболочек от различных патогенов, однако они также связываются и с развитием различных аутоиммунных и хронических воспалительных заболеваний. В случае с ХОБЛ их появление в легких мышей приводило к их ускоренному зарастанию соединительной тканью и усугублению симптомов болезни.

Как надеются исследователи, раскрытие данной связи между микрофлорой рта, периодонтитом и ХОБЛ позволит медикам разработать новые методы лечения и профилактики данной болезни легких. Это позволит продлить жизнь большому числу людей, которые одновременно страдают и от ХОБЛ, и периодонтита из-за наличия у них вредных привычек или по другим причинам, подытожили исследователи.

О болезни

Курение и загрязнение воздуха часто приводят к развитию хронической обструктивной болезни легких. Ее развитие сопровождается постепенным сужением дыхательных путей в результате хронических воспалений легочной ткани, что приводит к проблемам с дыханием и снижению концентрации кислорода в крови.

В подавляющем большинстве случаев у 80-90% больных ХОБЛ развивается из-за активного или пассивного курения, но при этом данная болезнь может возникать и по другим причинам, в частности, из-за воспалений, вызываемых различными лекарственными препаратами. По прогнозам ВОЗ, к началу следующего десятилетия ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти во всем мире.