В России вывели новый сорт сирени в честь академика Курчатова

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские селекционеры назвали новый сорт сирени именем академика Игоря Курчатова. С 2024 года он будет доступен для садоводов и организаций, сообщила ведущий научный сотрудник отдела истории института Управления культурно-просветительской деятельности НИЦ "Курчатовский институт" Раиса Кузнецова.

"[Московские селекционеры] вывели новый сорт сирени - "Академик Курчатов". Мы можем [с 2024 года] ее покупать и по всей нашей великой стране сажать", - сказала она на церемонии возложения цветов к месту захоронения урны с прахом академика Игоря Курчатова у Кремлевской стены, которая проходит в отмечаемую в пятницу 121-ю годовщину со дня рождения ученого.

Работа над новым сортом заняла два года, уточнила представитель Курчатовского института корреспонденту ТАСС.

"Там особенный цветок, особенные листочки, количество сиреневых соцветий", - отметила она, добавив, что два куста сирени "Академик Курчатов" были высажены возле дома-музея ученого на территории научного центра.

Об ученом

Игорь Курчатов (1903-1960) - советский ученый, выступивший организатором и научным руководителем советского атомного проекта, а также инициатором развития способов применения ядерной энергии в мирных целях. Под его научным руководством разработан первый в Евразии ядерный реактор Ф-1, создана и испытана первая советская атомная бомба, запущена первая в мире атомная электростанция, разработаны первые отечественные атомные подводная лодка и ледокол, построен ряд уникальных научных установок. Курчатов стал основателем Лаборатории №2 (после ряда преобразований носит название НИЦ "Курчатовский институт").

Имя академика - трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинских и Ленинской премий СССР и ряда других наград - увековечено в названиях улиц и площадей 30 городов бывшего Советского Союза, а также российского города, научного центра, научно-исследовательского корабля, гимназии, аэропорта, атомной электростанции. Помимо этого, в честь Курчатова названы кратер на Луне и золотая медаль РАН.