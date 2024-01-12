В Перми разработали новое дезинфицирующее средство на основе полимеров

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и УрО РАН разработали противомикробное средство на основе полимеров, сульфатов цинка и меди, которое обеспечивает длительную сохранность стерильности поверхностей. Ранее такие технологии не применялись, рассказали ТАСС в вузе.

"Для борьбы с микробами, в частности, в больницах, может быть перспективным нанесение на атакуемую поверхность тонкой полимерной пленки, которая содержит антибактериальные вещества. Известно, что соли металлов - цинк и медь - обладают широким спектром антибактериальной активности. А такой полимер, как полиакриламид (ПАА), выступает хорошей основой для металлических наночастиц, он используется для гелеобразования жидкостей и формирования пленочных покрытий", - рассказали в университете.

По словам ученых, для исследования использовались несколько культур штаммов патогенных микроорганизмов, различные типы ПАА в концентрации 0,075% и 5%, растворы сульфатов цинка и меди. Сначала проверили, питаются ли бактерии этим видом полимера, но видимый рост микроорганизмов в среде с полимером отсутствовал, что говорит о том, что полиакриламид можно применять для создания антибактериального вещества. Затем исследователи вырастили бактерии, нанесли растворы и оставили на сутки при температуре 37 градусов.

"Растворы выбранного нами полимера не оказывали особого влияния на бактерии, тогда как растворы сульфата меди и цинка подавляли их рост и жизнедеятельность. Добавление полимеров значительно увеличивало зону подавления. Это связано с увеличением площади покрытия поверхности композитом, что подтверждает перспективность использования изученных композиций для дезинфекции", - отметил доктор технических наук, профессор кафедры "Технология полимерных материалов и порохов" ПНИПУ Виктор Вальцифер.

Как отмечают исследователи, полученные композитные растворы могут быть использованы для дезинфекции объектов внутрибольничной среды и существенно снижать риски возникновения инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. По их словам, противомикробное средство на основе полимеров, сульфатов цинка и меди обеспечит длительную сохранность стерильности поверхностей. Кроме того, как пояснили в ПНИПУ, ранее такие технологии не применялись.

Статья с результатами исследования пермских ученых опубликована в журнале "Анализ риска здоровью". Работа ученых была выполнена при финансовой поддержке правительства Пермского края с использованием оборудования ПФИЦ УрО РАН.