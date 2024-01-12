В США раскрыли важную роль нервных окончаний в формировании "изоляции" нервов

ТАСС, 12 января. Американские нейрофизиологи выяснили, что особый тип нервных окончаний - синапсов, соединяющий нейроны со вспомогательными клетками мозга, играет ключевую роль в формировании миелиновой оболочки нервов, изолирующей их от внешней среды. Понимание этого позволит создать новые методы лечения рассеянного склероза, сообщила пресс-служба Орегонского университета здоровья и науки (OHSU).

"Мы впервые проследили за работой этих синапсов внутри живых тканей мозга и раскрыли ту роль, которую они исполняют при нормальном функционировании мозга. В ближайшее время мы планируем изучить, нарушается ли работа этих нервных окончаний и связанных с ними OPC-клеток, в мозге пациентов с рассеянным склерозом", - заявила профессор OHSU Келли Монк, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Так называемые OPC-клетки представляют собой подтип "взрослых" стволовых клеток, который отвечает за формирование олигодендроцитов, особых вспомогательных клеток мозга, которые играют важную роль в образовании миелиновой оболочки нейронов. Руководствуясь подобными соображениями, Монк и ее коллеги впервые на практике изучили, какую роль синапсы между OPC-клетками и нейронами могут играть в формировании и поддержании целостности "изоляции" нервов.

Для получения подобных сведений ученые вырастили несколько мальков рыбок-зебр, чей геном был модифицирован таким образом, что синапсы их нейронов, соединенные с OPC-клетками, вырабатывали вспышки света при поступлении возбуждающих или тормозящих сигналов. Ученые проследили за проявлениями активности этих нервных окончаний и сопоставили эти эпизоды с тем, как менялась жизнедеятельность OPC-клеток, олигодендроцитов и состояние миелиновой оболочки нервов.

Эти наблюдения показали, что вспышки активности синапсов заставляли OPC-клетки делиться и формировать новые олигодендроциты, которые вырабатывали миелин и покрывали им нервы. В свою очередь, химическая блокировка работы этих нервных окончаний приводила к остановке выработки миелина, что говорит о важной роли данного типа синапсов в поддержании целостности "изоляции" нейронов.

Исследователи предполагают, что нормальная работа этих нервных окончаний может нарушаться при развитии рассеянного склероза и других заболеваний, связанных со сбоями в выработке миелиновых оболочек нервов. В ближайшее время ученые планируют изучить, как работают данные синапсы у носителей подобных болезней, и сравнить эти данные с аналогичной информацией для здоровых людей и животных.

О рассеянном склерозе

Рассеянный склероз представляет собой аутоиммунную болезнь нервной системы, при развитии которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон - миелин. В результате этого нервы начинают хуже проводить сигнал и "замыкать", что изначально приводит к легкому онемению конечностей, а при прогрессировании болезни может вызвать паралич, слепоту и смерть.