Генетики впервые полностью расшифровали геномы примитивных животных миксин

ТАСС, 12 января. Международный коллектив генетиков впервые полностью расшифровал геном миксин, самых примитивных современных хордовых живых существ, у которых есть череп, но нет позвоночника и челюстей. Изучение его структуры поможет ученым понять, как протекала эволюция древнейших предков людей и других позвоночных, сообщила в пятницу пресс-служба испанского Университета Малаги.

"Расшифровка генома миксин имеет важное значение для эволюционной и молекулярной биологии. Она поможет нам раскрыть и понять те изменения в структуре генома, которые сопровождали эволюцию позвоночных животных и появление их уникальных характеристик, в том числе сложно устроенного мозга, челюстей и конечностей", - заявил научный сотрудник Университета Малаги (Испания) Хуан Анайя, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Миксины представляют собой бесчелюстных хордовых существ, которые похожи по облику на угрей, но при этом не обладают челюстями, позвоночником и сложно устроенными глазами. Их предки появились на Земле примерно 310 млн лет назад и с тех пор облик и устройство тела миксин относительно слабо поменялись, что делает их особенно интересными для биологов-эволюционистов, изучающих историю появления первых позвоночных существ, на чьих предков предположительно похожи миксины.

Как отмечают Анайя и его коллеги, до настоящего времени миксины оставались единственным классом хордовых существ, геном ни одного представителя которых не был полностью расшифрован. Китайские, европейские, японские и американские генетики восполнили этот пробел, максимально качественно расшифровав геном миксины вида Eptatretus burgeri, которые обитают в Тихом океане у берегов Восточной Азии.

Предварительный анализ структуры этого генома, по словам исследователей уже помог им открыть свидетельства того, что предки хордовых существ пережили как минимум два эпизода полного удвоения всего генома. Первый из них предположительно произошел в начале кембрийской эры, когда появились общие предки всех хордовых существ с черепом, а второй - в конце кембрия, уже после разделения предков позвоночных и круглоротых хордовых, к числу которых относятся миксины и миноги.

Данный факт, как отмечают исследователи, говорит о том, что многие ключевые черты позвоночных животных, в том числе сложно устроенный мозг и многие уникальные для них внутренние органы, возникли еще до разделения предков позвоночных и круглоротых хордовых, в чем в прошлом сомневались многие ученые. Понимание этого значительным образом расширяет представления биологов о том, как протекали первые этапы эволюции наших древнейших предков, подытожили Анайя и его коллеги.