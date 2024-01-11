Фальков: институты РАН могут принять участие в проекте "Передовые инженерные школы"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Институты Российской академии наук могут принять участие в проекте "Передовые инженерные школы" (ПИШ) Минобрнауки РФ. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на торжественной церемонии открытия обновленной экспозиции ведомства на выставке-форуме "Россия" в павильоне №57 ВДНХ.

"Им (институтам РАН - прим. ТАСС) и сегодня это не запрещено [участвовать в проекте ПИШ] - в том смысле, что консорциум приветствуется. Но <...> пока мы преимущественно открывали в университетах. Каждый год мы что-то привносим в этот проект. Я думаю, что если будет такой большой интерес, то мы подумаем вместе с РАН, вместе с ведущими научными центрами, такими как НИЦ "Курчатовский институт", с НИЦ "Жуковский" - каким образом можно было бы вовлечь", - рассказал Фальков.

Министр также высоко оценил участие в проекте в 2024 году МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ. "Они всегда у нас стоят особняком - это обусловлено их историей, статусом - и как-то стараются не участвовать, потому что размерность у них другая. А в проекте ПИШ они заявились и, естественно, выиграли, хорошие были проработанные заявки, МГУ в области фармакологии, а Санкт-Петербургский университет в области химии. <...> Будем ждать результатов", - отметил Фальков.

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным, и стал частью государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Проект стартовал в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

Выставка и экспозиция

Экспозиция Минобрнауки располагается в 14 залах на общей площади более 1 500 кв. метров. В ней представлены проекты класса "мегасайенс", цифровые технологии и искусственный интеллект. Особое внимание уделено достижениям современной отечественной медицины. Демонстрируются экзоскелеты для работы и ходьбы, комплексы биопечати для лечения ран и всевозможные импланты.

Значительная часть экспозиции посвящена экологии, чистой энергетике и рациональному сельскому хозяйству, беспилотным летательным аппаратам, ракетам и судам. Представлены роботы отечественной конструкции и продукты без сахара.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.