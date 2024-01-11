В Белгороде создали робота для безопасной добычи железной руды в шахтах

ТАСС, 11 января. Ученые из Белгородского государственного национального исследовательского университета создали не имеющее аналогов в России роботизированное устройство, которое позволит повысить безопасность ведения горных работ при добыче железной руды, сообщили ТАСС в пресс-службе НИУ "БелГУ".

"Уникальный рельсовый беспилотник "Атлас" будет выполнять подземные измерительные работы, предотвращая аварийные ситуации и повышая эффективность работы специалистов горнорудной промышленности", - пояснили в вузе.

По словам руководителя проекта, кандидата технических наук, заведующего кафедрой прикладной геологии и горного дела Игната Игнатенко, все виды измерительных работ выполняются маркшейдерами в шахте в ручном режиме, зачастую в опасных условиях, занимая много времени. "Разработанный нами измерительный комплекс намного ускорит рабочий процесс, сможет сделать труд маркшейдеров безопаснее, при этом выполняя задачи на таком же уровне качества. Роботизированная установка "Атлас" позволяет оперативно определять участки деформаций горных выработок и рельсового пути, что способствует минимизации случаев схода подвижного состава, то есть снижает экономические потери от простоя горного оборудования и самое главное предотвращает аварийные ситуации, в шахте", - цитирует пресс-служба Игнатенко.

Поставленный на рельсы комплекс "Атлас" может управляться дистанционно с обычного смартфона, во время движения он измеряет ширину колеи, уклоны рельса. Сканирующая система позволяет строить поверхность горной выработки, аппарат работает в местах, где нет спутниковой навигации.

Автоматизированный измерительный комплекс для нивелировки путей в шахте и построения профиля горной выработки разработан учеными вуза совместно с индустриальным партнером, компанией "Промышленные электронные системы". "Электроника полностью разработана нами, мы установили ультразвуковые датчики, поэтому наш "Атлас" имеет очень хороший уровень защиты. Подобные подземные устройства существуют, но в России аналогов нашему комплексу нет. Работа над расширением функционала будет продолжена. Будем реализовывать весь научный потенциал, который имеется в НИУ "БелГУ", - сказал гендиректор компании "Промышленные электронные системы" Юрий Маслаков.

В 2025 году будут проведены работы по сертификации комплекса как средства измерения и запущено серийное производство.