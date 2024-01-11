На юге США обнаруженили останки ранее неизвестного вида тираннозавров

ТАСС, 11 января. Палеонтологи обнаружили на территории штата Нью-Мексико кости ранее неизвестного вида тираннозавров, который, предположительно, является ближайшим родственником непосредственных предков королевских тираннозавров. Данное открытие приблизило ученых к раскрытию истории появления этих древних хищников, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports.

"Место и время появления тираннозавров до сих пор остается неясным: существуют предположения, что они могли возникнуть как в Азии, так и в Ларамидии, западной части современной Северной Америки. Мы открыли ранее неизвестный вид тираннозавров Tyrannosaurus mcraeensis, которые обитали на территории Ларамидии за 6-7 млн лет до появления королевских тираннозавров и при этом были сопоставимы с ними по размерам", - пишут исследователи.

Открытие было совершено научной группой доцента Университета Бата (Великобритания) Николаса Лонгрича при изучении фрагментов челюсти и позвонков нескольких древних тираннозавров, которые были найдены в начале текущего века на юге штата Нью-Мексико. Изначально палеонтологи отнесли их к числу ранних королевских тираннозавров (Tyrannosaurus rex), однако ученые усомнились в этом.

Проведенный исследователями анализ указал на то, что устройство черепа тираннозавров из Нью-Мексико существенно отличалось от того, как выглядели аналогичные кости других особей Tyrannosaurus rex. В частности, над глазами этих древних ящеров присутствовали рогообразные выступы, которые не характерны для других королевских тираннозавров, но при этом присутствовали у азиатских тарбозавров, одного из далеких родственников Tyrannosaurus rex.

Еще одной общей чертой этих ящеров с тарбозаврами являлось то, как крепились зубы к верхней челюсти этих динозавров и каким "прикусом" обладали эти существа. Кроме того, повторные замеры возраста окаменелостей указали на то, что они были захоронены значительно раньше, чем предполагали их первооткрыватели, - около 73 млн лет назад, примерно за 6-7 млн лет до массового распространения королевских тираннозавров по будущей Северной Америке.

Опираясь на эти доводы, ученые присвоили каменелостям статус нового вида тираннозавров, Tyrannosaurus mcraeensis. Как предполагают ученые, эти существа были возможными конкурентами и соседями пока не найденных реальных предков Tyrannosaurus rex. Дальнейшие поиски останков этих древних хищников, а также раскрытие причин приобретения ими гигантских размеров должны стать главными задачами для палеонтологов ближайшем будущем, подытожили исследователи.