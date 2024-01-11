Выявлены микробы микрофлоры, ускоряющие старение кожи человека

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Американские и французские молекулярные биологи обнаружили, что скорость старения кожи и вероятность появления морщин в значительной степени зависит от состава микрофлоры кожных покровов и присутствия в ней различных бактерий из родов Staphylococcus, Kocuria, Peptostreptococcus и Lysobacter. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Диего (UCSD).

"Нам удалось сделать большой прорыв в выявлении биомаркеров, связанных с видимыми признаками старения кожи, в том числе с морщинами и "гусиными лапками" в уголках глаз. Это открытие ускорит разработку подходов, нацеленных на улучшение здоровья и омоложение кожи", - заявила научный сотрудник Исследовательского центра компании L'Oreal Чжэн Цянь, чьи слова приводит пресс-служба UCSD.

Чжэн Цянь и другие специалисты совершили это открытие при изучении образцов микрофлоры 650 женщин-добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет, согласившихся принять участие в эксперименте по изучению влияния разнообразия и видового состава микрофлоры кожи на процесс ее старения. В исследовании приняли участие не только жительницы Франции и США, но и женщины с острова Маврикий, из Сингапура, Японии и Китая.

В рамках этих опытов ученые изучили состояние здоровья кожи на лице всех участниц эксперимента и сопоставили эти данные с особенностями их микрофлоры. Это сравнение подтвердило, что связь между особенностями микрофлоры и характером старения кожи действительно существует, а также раскрыло несколько закономерностей, связывающих разнообразие и видовой состав микробов с сухостью кожных покровов, морщинами и прочими характерными признаками старения.

Так, Чжэн Цянь и и другие специалисты обнаружили, что видовое разнообразие микрофлоры кожи постепенно растет с возрастом человека, и при этом присутствие большого числа видов микробов в ее составе ассоциируется с замедленной потерей воды из верхних слоев кожных покровов. В дополнение к этому, исследователи выявили несколько родов бактерий, чье присутствие заметным образом влияло на скорость старения кожи и вероятность появления морщин и "гусиных лапок" в уголках глаз.

В частности, присутствие больших количеств бактерий из родов Staphylococcus, Kocuria, Peptostreptococcus и Lysobacter ассоциировалось с низким числом морщин у их носителей по сравнению с другими представителями тех же возрастных категорий, тогда как избыток некоторых других микробов из родов Brevibacterium и Kaistella, наоборот, ускорял старение кожи и появление морщин. Понимание этого, как надеются ученые, поможет разработать подходы, замедляющие старение кожи с учетом состава ее микрофлоры.