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Умер один из создателей вакцины "Спутник V" Борис Народицкий

Ему было 82 года
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Д. И. Ивановского, профессор, один из создателей вакцины против ковида "Спутник V" Борис Народицкий умер в Москве, ему было 82 года. Об этом ТАСС сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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"Он умер вчера в больнице им. Боткина", - сказал он.

Народицкому, по словам Альтштейна, было 82 года. Прощание с ученым состоится в субботу, 13 января, в Центральной клинической больнице управделами президента.

По данным сайта института, Народицкий - доктор биологических наук, лауреат премии Совета министров СССР. Он является автором более 200 научных трудов, имеет более 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

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