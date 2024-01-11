Палеогенетики впервые выявили носителей синдрома Тернера среди древних людей

ТАСС, 11 января. Палеогенетики разработали новый подход для оценки числа хромосом в геномах древних людей, что позволило выявить сразу несколько древних жителей Англии, у которых наблюдалось аномальное число половых хромосом. В их число впервые вошла женщина с синдромом Тернера - в ее геноме присутствовала лишь одна Х-хромосома, сообщила в четверг пресс-служба британского Института Фрэнсиса Крика (FCI).

"Наш подход позволил нам открыть первые свидетельства того, что некоторые жители Англии страдали от синдрома Тернера 2,5 тысячи лет назад, а также от синдрома Якоба примерно 1,2 тысячи лет назад. Это самые древние примеры существования носителей данных болезней в человеческих популяциях", - заявила научный сотрудник FCI Кириаки Анастисиаду, чьи слова приводит пресс-служба института.

Исследователи совершили эти открытия благодаря разработанному ими подходу, который позволяет оценить число хромосом в восстановленных геномах древних людей. Это важно для оценки того, как часто древние люди страдали от различных форм анеуплоидии, аномального числа хромосом в геноме. В частности, это характерно для носителей синдрома Дауна, а также синдромов Кляйнфельтера, Тернера и Якоба.

Носителями синдрома Кляйнфельтера и Тернера являются женщины, у которых или отсутствует одна из женских Х-хромосом, или есть ее лишняя копия, тогда как синдром Якоба характерен для мужчин, в чьем геноме есть еще одна мужская Y-хромосома. Все три болезни не являются фатальными, однако для их носителей характерны задержки в развитии, а также некоторые особенности в поведении и строении тела.

Древнейшие случаи анеуплоидии

Палеогенетики разработали подход, основанный на принципах биоинформатики, который позволяет выявлять все эти болезни по тому, как часто встречаются фрагменты тех или иных хромосом в еще не реконструированной ДНК древних людей. Используя этот метод, ученые изучили структуру геномов 570 древних жителей Англии, населявших ее южные и восточные регионы в железном веке и последующие эпохи.

Проведенный исследователями анализ указал на то, что один из мужчин, живших примерно 2-2,2 тыс. лет назад в окрестностях современной деревни Уэтванг в Йоркшире, был носителем синдрома Дауна. Аналогичным образом ученые обнаружили, что одна из женщин, жившая на юге современной Англии в окрестностях деревни Чартерхаус примерно 2,5 тыс. лет назад, была носителем синдрома Тернера. Это открытие стало первым примером того, что носители данной болезни присутствовали в популяциях древних людей.

В дополнение к этому ученые обнаружили сразу нескольких носителей синдромов Якоба и Кляйнфельтера среди мужчин и женщин, живших в Англии во времена раннего Средневековья и в эру набегов викингов на ее территорию. Все они были погребены в относительно типичных для этих эпох могильниках, что пока не позволяет сказать, как аномалии в числе хромосом и связанные с ними изменения в поведении и облике человека могли влиять на отношение окружающих к таким людям.

Дальнейшее изучение древних геномов и продолжение раскопок, как надеются исследователи, поможет ученым получить ответ на этот вопрос и понять, как древние люди взаимодействовали с носителями синдрома Дауна и других форм анеуплодии и как относились к ним в повседневной жизни.