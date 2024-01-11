В Петербурге создали новую классификацию важных для медицины пресноводных улиток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени Лаверова предложили новую классификацию пресноводных улиток семейства Lymnaeidae и создали крупнейшую в мире библиотеку расшифрованных видов. Исследование важно для изучения биологического разнообразия моллюсков, так как они имеют большое значение для медицины и ветеринарии, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

"Итогом работы стала представленная в монографии новая система семейства, уточняющая и дополняющая известные ранее варианты. На ее основе было проведено глобальное биогеографическое районирование прудовиков, их распределение по континентам и зоогеографическим областям. Благодаря этой большой и сложной работе отечественная зоология на ближайшие десятилетия займет ведущее место в одном из частных, но важных аспектов изучения биологического разнообразия", - привели в пресс-службе слова заведующего лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ Максима Винарского.

В подготовке монографии также участвовали специалисты с Кубы, из Аргентины, Франции, Германии и Нидерландов. Пресноводные улитки-прудовики имеют большое значение для медицины, потому что являются промежуточными хозяевами паразитических червей. На сегодняшний день известно более 150 различных видов данных моллюсков, но с появлением молекулярно-генетических методов стало понятно, что изначальная классификация прудовиков не является верной, так как основана только на характеристиках раковин.

"Расшифровка нуклеотидных последовательностей отдельных генов (а в последние годы и целых геномов) показала, что все системы семейства, построенные в XIX-XX веках на основе анализа раковины, и даже те, что были созданы с использованием анатомических данных, содержат много неточностей. Очень часто разные виды моллюсков, хорошо различающиеся генетически, полностью неразличимы по морфологии, и наоборот", - объяснил Винарский.

По его словам, во время работы, например, удалось обнаружить, что большой прудовик, часто использующийся в науке в качестве модельного животного для изучения нейрофизиологии поведения, оказался сложным комплексом из не менее чем 15 самостоятельных видов, 14 из которых населяют Евразию и только один вид обитает в Северной Америке. Европу населяют сразу несколько видов больших прудовиков, не отличающихся ни по строению раковины, ни по особенностям половой системы.

По данным пресс-службы, благодаря современным методам ученые СПбГУ и Лаверовского центра смогли создать крупнейшую библиотеку расшифрованных последовательностей различных видов прудовиков, населяющих все континенты Земли. Это позволило разработать и предложить новую глобальную систему живущих сейчас представителей этого семейства, основанную на постоянных характеристиках моллюсков.