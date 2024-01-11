Ученые из России и Ирана создадут средство для восстановления костной ткани

ТОМСК, 11 января. /ТАСС/. Новое средство для лечения остеопороза, которое позволит эффективно восстанавливать костную ткань с помощью биоразлагаемых полимерных 3D-скаффолдов, создадут ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Технологического университета имени Шарифа (Тегеран, Иран). Проект выиграл грант Российского научного фонда, сообщили ТАСС в пресс-службе томского вуза.

По данным ВОЗ, остеопороз, значительно повышающий риск перелома костей, является одним из наиболее распространенных неинфекционных заболеваний в мире. Он занимает четвертое место после сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии.

"Традиционными подходами для лечения остеопороза являются лекарственная и гормональная терапия. В рамках нашего проекта мы с зарубежными коллегами разрабатываем новое средство для восстановления остеопоротических костных дефектов. В качестве инструмента его доставки в проблемную зону будут выступать биоразлагаемые полимерные 3D-скаффолды", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта с российской стороны, завкафедрой природных соединений, фармацевтической и медицинской химии химического факультета ТГУ Ирины Курзиной.

Российская сторона выступает разработчиком супермакромолекул - активного вещества, задача которого заключается в лечении остеопороза, восстановлении структуры и плотности костной ткани. Иранский университет будет заниматься разработкой полимерных скаффолдов с применением 3D-печати. Исследования проводятся при поддержке международного гранта РНФ, проект рассчитан на три года.

"В Технологическом университете имени Шарифа медицинское материаловедение очень хорошо развито. Его сотрудники имеют большой опыт в применении технологий 3D-печати керамических и композиционных материалов на полимерной основе. Особенностью скаффолдов, над которыми работают наши иранские коллеги, является то, что носитель будет разлагаться в организме постепенно. При этом из его матрицы будет высвобождаться активное вещество, которое остановит процесс деградации кости и будет работать на ее восстановление", - приводятся слова Курзиной.