В России создали установку для производства топлива из отходов

ТОМСК, 10 января. /ТАСС/. Установку полного цикла по созданию композиционных видов топлива в условиях, приближенных к реальным теплоэнергетическим производствам, создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Она позволяет перерабатывать отходы в топливо, потенциальная стоимость которого 2,5 рубля за 1 кг, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Установка позволит исследовать процессы сжигания композиционных твердых и жидких топлив в условиях, приближенных к реальным на объектах теплоэнергетики. Она обеспечивает непрерывную регистрацию и управление в широких диапазонах значимыми параметрами и характеристиками протекающих процессов: компонентным составом топлива, коэффициентом избытка воздуха в топке, температурным режимом сжигания топлива, временем нахождения частиц или капель топлива в камере сгорания, концентрацией антропогенных выбросов в дымовых газах", - приводятся в сообщении слова профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Глушкова.

Принцип действия энергоустановки заключается в последовательном приготовлении, воспламенении и сжигании композиционного топлива. Сейчас комплекс проходит пуско-наладочные работы. На нем будут проводить полупромышленные исследования композиционных видов топлива из промышленных и коммунальных отходов для поиска оптимальной технологической, экологической и экономической эффективности процесса выработки энергии. Установку запустили при поддержке федеральной программы "Приоритет 2030".

"Мощность комплекса - 63 кВт. Этого хватит, чтобы отопить производственное помещение площадью около 500 кв. м. Установка может производить около 25 кг композиционного топлива в час. Потенциальная стоимость такого топлива - 2,5 рубля за 1 кг. Комплектация установки позволяет ей работать круглосуточно в течение всего года. В год она способна выработать около 470 Гкал тепловой энергии", - отмечается в сообщении.

Использование установки на реальных объектах и ее серийный выпуск позволит использовать местные сырьевые источники, включая низкосортное топливо, отходы угледобычи и углеобогащения, различные виды отработанных масел, отходы нефтепереработки, биомассу. Это снизит загрязнение окружающей среды при сокращении объемов складирования отходов, уменьшит антропогенные выбросы в атмосферу с дымовыми газами.

"Главное отличие установки по сравнению с аналогами состоит в возможности утилизации широкого спектра отходов в рамках одного технологического процесса", - приводятся в сообщении слова Глушкова.