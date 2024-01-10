В Мордовии разработали технологию получения эфира целлюлозы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Ученые государственного университета в Мордовии разработали технологию получения гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ) - эфира целлюлозы, которая используется в промышленности, строительстве и нефтедобыче. В России нет своего производства этого эфира, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева разработали технологию получения гидроксипропилметилцеллюлозы - второго по объему продаж эфира целлюлозы, который используется в пищевой и фармацевтической промышленности, производстве косметических средств, а также в нефтедобыче и строительстве. <…> ГПМЦ производят только несколько зарубежных компаний, а в России своего производства этого эфира не существует", - отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что технология позволит решить проблему импортозамещения. Поясняется, что широкое использование данного эфира целлюлозы обусловлено уникальными свойствами продукции, позволяющими создавать на ее основе высокоэффективный загуститель. "ГПМЦ улучшает консистенцию, обеспечивает стабильность и водоудержание, например, в латексных красках, строительных смесях и других продуктах. При использовании ГПМЦ в строительстве повышается адгезия строительных растворов, уменьшаются усадка и трещинообразование", - говорится в сообщении.

Технология отработана на лабораторной установке, приводятся в сообщении слова завкафедрой органической химии института наукоемких технологий и новых материалов Мордовского госуниверситета Сергея Кострюкова. "Несмотря на то, что ГПМЦ производится достаточно давно, остаются проблемы по снижению ее себестоимости, уменьшению отходов производства, снижению энергозатрат. <…> Нами был предложен ряд ноу-хау, которые позволяют снизить в два раза себестоимость продукции и экологическую нагрузку на окружающую среду", - цитируют Кострюкова.

По словам ректора Мордовского госуниверситета Дмитрия Глушко, технологию планируется масштабировать до пилотной полупромышленной установки. Разработка ведется в рамках стратегического проекта "Материалы нового поколения и энергосбережение" программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".