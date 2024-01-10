Нестабильность климата названа главной причиной вымирания гигантопитеков

ТАСС, 10 января. Ученые выяснили, что самые крупные приматы в истории Земли, так называемые гигантопитеки, исчезли с лица планеты около 300 тыс. лет назад в результате резкой и продолжительной дестабилизации климата в Южной и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила пресс-служба австралийского Университета Маккуори.

"История гигантопитеков является одной из главных загадок палеонтологии - как столь крупный примат исчез за очень короткое время, тогда как другие приматы избежали подобной судьбы. Мы обнаружили, что это было связано с тем, что гигантопитеки приобрели слишком узкую диетическую специализацию, тогда как орангутаны и другие их соседи смогли адаптироваться к быстро меняющимся условиям среды", - заявил профессор Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии КАН (Китай) Чжан Инци, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Ученые пришли к такому выводу в рамках масштабного международного проекта, нацеленного на реконструкцию климатических условий, в которых жили последние гигантопитеки (Gigantopithecus blacki), предположительно крупнейшие приматы в истории Земли. Они предположительно достигали массы в 200-300 кг, а длина их тела составляла порядка трех метров.

О возможном существовании этих гигантских родичей современных орангутангов палеонтологи знали еще с 1930 годов, однако первые останки Gigantopithecus blacki были найдены на юге Китая в 1956 году. Ученых давно интересует то, почему эти приматы бесследно исчезли примерно 300-350 тыс. лет назад. Для получения этих сведений исследователи детально изучили останки 157 гигантопитеков, точно измерили их возраст, а также провели раскопки в 22 пещерах на юге Китая, где жили эти древние приматы.

История вымирания гигантопитеков

При проведении этих раскопок ученых в первую очередь интересовали отложения пыльцы и различные осадочные породы, так как видовой состав пыльцы и физические свойства прослоек пород отражают тот климат, в котором формировались отложения в пещерах гигантопитеков. Эти климатические сведения ученые сопоставили с изотопным и минеральным составом зубов древних приматов, а также с характером износа эмали.

Это сравнение указало на то, что примерно 600 тыс. лет назад в Южной и Юго-Восточной Азии резко изменился климат, который в последующие 200-300 тыс. лет стал выраженно сезонным и очень нестабильным. Эти перемены сопровождались ухудшением качества диеты гигантопитеков и их вынужденным переходом с питания высококалорийными и мягкими фруктами на более жесткую и малопитательную растительную биомассу.

Подобные негативные изменения, как отмечают ученые, не происходили в данный временной период среди ближайших соседей гигантопитеков, вымерших китайских орангутангов (Pongo weidenreichi). Им удалось за достаточно короткое время приспособиться к новым условиям обитания и перейти на другую диету, что, как предполагают исследователи, было связано с их всеядностью и более компактными размерами тела.

По этой причине специалисты считают, что гигантопитеки исчезли за очень короткое время из-за нестабильности климата и очень высокой степени экологической специализации, которая помешала этим приматам приспособиться к новым условиям среды, а также не позволяла им быстро мигрировать на большие расстояния.