В Петербурге разработали технологию для производства импортозамещающих фармсубстанций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Технологию синтеза активного вещества кетопрофена разработали в Петербурге. Это стало одним из этапов реализации программы импортозамещения в области российской фармации, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Технопарк Санкт-Петербурга".

"Многостадийную трудоемкую научную работу успешно выполнило одно из подразделений технопарка - Региональный инжиниринговый центр активных фармацевтических субстанций. Процесс включал обширный патентно-информационный поиск, выбор пути синтеза, длительную работу по синтезу и очистке полупродуктов и, наконец, выделение активной фармацевтической субстанции кетопрофена", - сообщили в пресс-службе.

Кетопрофен является основным компонентом, входящим в большую группу лекарственных препаратов болеутоляющего, жаропонижающего и противовоспалительного действия.

На сегодняшний день основная часть АФС импортируется. По словам директора РИЦ АФС АО "Технопарк Санкт-Петербурга" Анны Лукиной, проведенные патентные исследования подтвердили, что созданная АФС кетопрофена обладает патентной чистотой. "Российская фармация получила возможность производить важнейшие для жителей лекарственные препараты из отечественного сырья", - прокомментировала она завершение проведенных лабораторией научных работ.