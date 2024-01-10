На Норильском месторождении обнаружили редкий минерал

ТОМСК, 10 января. /ТАСС/. Редкий минерал кронштедтит, который чаще всего встречается в метеоритах, впервые обнаружили в породах Талнахского месторождения (Норильск) ученые Томского политехнического университета. Находка важна для мировой геологической науки, поскольку может помочь понять происхождение сливных руд, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам ученых, группа норильских месторождений является уникальной: здесь сконцентрированы крупнейшие запасы никеля, палладия и меди. Сейчас в фокусе внимания - слоевые силикаты, которые мало исследованы в этих рудах. Исследование проводилось в рамках госзадания в сфере науки.

"В процессе изучения образцов сливных массивных руд с содержанием оксидов и силикатов не более 1-3 объемных процентов от общей массы образцов, ученые обнаружили вкрапления кронштедтита. Кронштедтит - это высокожелезистый слоевой силикат. Он является достаточно редким для месторождений земной группы и чаще всего встречается в метеоритах, то есть в телах внеземного происхождения", - говорится в сообщении.

Как отметили в вузе, условия формирования кронштендита специфичны. Он является относительно неустойчивым минералом, который быстро переходит в магнезиальную разновидность. Уникальность находки заключается в месте обнаружения.

"Есть предположение, что наличие массивных сливных сульфидных руд на относительно небольшой глубине - менее 2 км - способствовали его формированию. Ранее наши коллеги из МГУ обнаружили другой минерал из каменных метеоритов - ферроточилинит - в Октябрьском месторождении. Этот факт делает группу норильских месторождений еще более интересной с точки зрения условий их формирования в отличие от других медно-никелевых месторождений мирового значения", - приводятся в сообщении слова доцента отделения геологии ТПУ Тамары Якич.

Ранее в литературе, посвященной изучению минералогии Норильского региона, не было упоминаний о кронштендите. Результаты исследования ученых Томского политеха позволяют предположить, что образование минерала могло произойти в условиях изолированных полостей массивных сульфидов на глубоких горизонтах Талнахской интрузии.