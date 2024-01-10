Ученые создали метод получения до 85% полезных элементов из угольной золы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Российские ученые создали новый метод получения до 85% алюминия и скандия из угольной золы - отходов тепловых электростанций. Технология даст возможность снизить расходы и использовать более простое оборудование для обработки, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета.

"Угольная зола состоит из многочисленных компонентов, извлечение которых может решить экологические и ресурсные проблемы, связанные с устойчивым развитием. Мы разработали технологию на основе кислотного выщелачивания после предварительного обогащения, которая позволяет после 90-минутной обработки извлечь из золы до 85% алюминия и скандия. Что важно - рабочая температура не превышает 170-175 C против 210 C для исходной золы. Это позволит снизить эксплуатационные расходы, а также даст возможность использовать более простое оборудование для обработки", - приводят в вузе слова доцента кафедры металлургии цветных металлов УрФУ Андрея Шопперта.

Угольная зола - это отходы, которые образуются после сжигания угля на тепловых электростанциях. Большая часть полезных компонентов - алюминия и редкоземельных металлов - содержится в упорной муллитовой фазе золы. Технология позволит извлекать из золы полезные металлы и редкоземельные элементы.

"Перед кислотным выщелачиванием мы провели обескремнивание золы при помощи раствора гидроксида натрия. В результате мы удалили более 60% кремнезема, 70% железа в виде отдельного концентрата и до 10-20% глинозема (оксида алюминия). За счет предварительного обескремнивания нам удалось повысить реакционную способность муллита и тем самым снизить рабочую температуру при кислотном выщелачивании до 170 C", - комментирует Шопперт.

Образцы золы были взяты с Рефтинской ГРЭС, которая находится в Свердловской области. Там уголь сжигается в котлах-утилизаторах при температуре 1300 C. Угольная зола состояла на 62% из диоксида кремния, на 24,6% из оксида алюминия и на 3% из оксида железа. Ученые отмечают, что химический состав золы может варьироваться в зависимости от месторождения угля и метода его сжигания. По словам ученых, извлечение полезных элементов из золы в будущем может стать одним из основных источников для получения глинозема и других элементов.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда и правительства Свердловской области учеными УрФУ и Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского.