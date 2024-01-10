Ученые ЛЭТИ создали прибор для восстановления дыхания после коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали прибор, который позволяет восстановить нормальную работу диафрагмы после заболеваний легких, в частности - дыхательных осложнений после COVID-19. Прибор отличается компактностью, в отличие от аналогов его не нужно имплантировать внутрь организма, сообщил ТАСС заведующий кафедрой электронных приборов и устройств СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Николай Потрахов.

"Мы разработали компактное устройство, которое воздействует на диафрагмальный нерв электрическими импульсами, нормализуя работу диафрагмы. Известно, что существует метод стимуляции мышц с помощью имплантируемых токовых электродов, которые способствуют их восстановлению после травм и недомоганий. Наш прибор действует по аналогии с данным методом, но абсолютно неинвазивно", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что именно диафрагма выступает важнейшей дыхательной мышцей, позволяющий делать вдохи и выдохи через легкие. И при нарушении работы легких из-за инфекций зачастую страдает эта важная часть организма, в связи с чем восстановление исправной работы диафрагмы - жизненно важная задача при реабилитации пациентов с легочными заболеваниями.

Разработанный в ЛЭТИ компактный прибор оказывает прямое воздействие на диафрагмальный нерв через специальные неинвазивные электроды. Направляемые к нерву электрические сигналы должны быть подобраны особым образом, недостаточно просто пропустить небольшую дозу тока, импульсы необходимо строго запрограммировать так, чтобы нерв их верно воспринял и запустил работу мышцы в правильном такте.

"При помощи данного прибора мы можем стимулировать дыхательную активность пациента, который перенес заболевания, связанные с поражением легких. Сегодня это может быть актуально для тех, кто, например, проходит восстановление организма после коронавируса", - добавил Потрахов.

В работе над аппаратом также приняли участие представители Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова. Проект является составной частью большого междисциплинарного направления работы ученых ЛЭТИ по разработке современного медицинского оборудования и методик для их применения. Ранее при поддержке фонда "Евровенчур" была создана первая в РФ рентгенографическая установка, которая позволяет врачу быстро и точно определить, полностью ли удалена опухоль при проведении хирургической операции на тканях молочной железы.