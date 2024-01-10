В РФ создали модель ситуационного центра для полетов беспилотных воздушных судов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская компания "Флай дрон" (участник рынка "Аэронет" Национальной технологической инициативы) разработала систему обеспечения безопасности полетов беспилотных воздушных судов (БВС), выполняющую роль ситуационного центра для организации воздушного движения в регионах. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Разработка комплексных решений для управления полетами актуальна в контексте реализации с 2024 года национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В некоторых регионах России уже введены экспериментальные правовые режимы для тестирования беспилотников.

"Компания "Флай дрон" на основе своих цифровых сервисов для беспилотников разработала решение для обеспечения безопасных полетов БВС над территориями субъектов России. Ситуационный центр предназначен для использования региональными администрациями и представляет собой информационную систему, позволяющую в электронном виде согласовывать полет БВС со всеми заинтересованными структурами, выдавать пользователям соответствующие разрешения и наблюдать за выполнением воздушных миссий", - уточнили в организации.

Система позволяет вести мониторинг полетов в режиме реального времени, а также учитывает завершенные и прогнозируемые рейсы. Решение способно определять БВС по принципу "свой - чужой", выявлять нарушения согласованных условий полетов и оперативно информировать ответственных лиц по телефону и с помощью мессенджеров, пояснили корреспонденту ТАСС в компании. Функционал "Ситуационного центра" также предусматривает возможности управления зонами ограничения полетов, учета существующей инфраструктуры, публикации документов и формирования статистики и отчетности.

"Решение может быть адаптировано под особенности конкретного региона. Таким образом, каждый ситуационный центр будет уникальным. В отличие от близких по функционалу проектов, <…> данные ситуационные центры имеют более высокую степень автоматизации, возможность интеграции со смежными внутренними информационными системами регионов и не являются централизованной системой с единой точкой отказа", - приводит пресс-служба компании слова генерального директора и основателя компании "Флай дрон" Никиты Данилова.