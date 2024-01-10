Российскую вакцину против мыта лошадей начнут выпускать в Монголии

ЯКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Российскую вакцину против мыта лошадей начнут производить на базе крупнейшего в Азии биокомбината в Монголии. Об этом сообщил ТАСС доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией ветеринарной биотехнологии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства федерального исследовательского центра "Якутский научный центр" (ЯНИИСХ ФИЦ ЯНЦ) Сибирского отделения РАН Михаил Неустроев.

"Поставляем вакцину против мыта лошадей в регионы России, Казахстана. Сейчас организуем производство вакцины мыта лошадей в Монголии. Поголовье лошадей в этой стране достигает 4,8 млн голов, провели комиссионные испытания, утвердили научно-техническую документацию и провели регистрацию вакцины", - сказал Неустроев.

В составе бизнес-миссии в Монголию, организованной Центром поддержки экспорта Республики Саха (Якутия), Неустроев провел переговоры с крупнейшим биокомбинатом в Азии о производстве вакцины. "Производство вакцины будет рассчитано на 2 млн доз. Оформляем лицензионный договор. Ожидаем начало производства в 2024 году", - добавил он, уточнив, что начало производства позволит поставлять вакцины в страны Азии.

Мыт - острая инфекционная болезнь лимфоузлов лошадей, от которой страдают преимущественно молодые животные. Вакцину против мыта ученые из Якутска разработали в 2001 году, провели перерегистрацию усовершенствованной вакцины в 2021 году.

Создание центра арктической микробиологии

Как уточнил исполняющий обязанности директора ЯНИИСХ, доктор биологических наук Михаил Черосов, для продвижения разработок по лечению сельскохозяйственных животных на внешние рынки необходимо создание центра арктической микробиологии.

"У ветеринаров, биотехнологов [института] есть желание создать международный центр арктической микробиологии. Такие структуры необходимо создавать обособленно, с необходимыми ресурсами и материальной базой. Сейчас у наших биотехнологов налажены контакты с Китаем, Монголией, Казахстаном, где есть спрос на якутские разработки", - сказал Черосов.

Он уточнил, что якутские ученые разработали микробные препараты для лечения и оздоровления сельскохозяйственных животных. "Однако из-за ограниченной численности животных в регионе спрос не такой высокий, нужен выход на внешние рынки", - добавил собеседник агентства, отметив, что институт является резидентом научно-образовательного центра (НОЦ) "Север".

Одним из направлений деятельности программы НОЦ "Север" выступает кластер "Биотехнологии и медицина Арктики".