Роль атомной энергетики в борьбе с изменением климата обсудят на "Атомэкспо-2024"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ведущие российские и международные эксперты планируют обсудить вклад ядерной энергетики в борьбу с изменением климата на международном форуме "Атомэкспо-2024", который пройдет 25-26 марта 2024 года в Парке науки и искусств "Сириус", говорится в сообщении департамента коммуникаций Росатома.

"Ключевая тема форума в этом году - "Чистая энергетика: создавая будущее вместе". Планируется обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата", - отмечается в сообщении.

Международный форум "Атомэкспо" является одним из самых значимых мероприятий мировой атомной отрасли. Он проводится ежегодно с 2009 года.