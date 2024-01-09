{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Узбекистане разработали вакцину от COVID-19 на основе томата

По данным местных СМИ, это первая съедобная вакцина от ковида

ТАШКЕНТ, 9 января. /ТАСС/. Ученые в Узбекистане создали съедобную вакцину от COVID-19 на основе томата, она называется TOMAVAC. Это следует из данных, размещенных на сайте научно-исследовательского журнала Frontiers.

По данным журнала, ученые вставили фрагмент гена, кодирующий антигенный белок S1 коронавируса в специальные векторы, и встроили его в геном клеток томата. Из этих клеток было получено растение томата, которое воспроизводит белок-антиген S1. В результате было показано, что плоды томата, полученные от этих растений, синтезируют стабильный антигенный белок S1 и были выбраны в качестве новой вакцины TOMAVAC. Съедобная вакцина обеспечивает двухуровневую защиту от COVID-19.

Ранее местные СМИ сообщали о создании вакцины на основе томата, однако на данный момент вакцина уже прошла испытания на добровольцах и на животных в научном центре стандартизации лекарственных средств фармацевтического института в Ташкенте. Исследования были одобрены институциональным советом по этике Центра геномики и биоинформатики.

По данным местных СМИ, это первая съедобная вакцина от COVID-19. Ученые работали над ее созданием с января 2021 года.

Теги
УзбекистанПандемия COVID-19
Созданы бактерии, защищающие кожу человека от образования угрей
Ученые модифицировали бактерии вида Cutibacterium acnes, которые присутствуют в фолликулах человека, где они питаются кожным салом и продуктами жизнедеятельности клеток кожи
Созданы бактерии, защищающие кожу человека от образования угрей
Читать полностью