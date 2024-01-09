Созданы бактерии, защищающие кожу человека от образования угрей

ТАСС, 9 января. Европейские исследователи создали новый штамм микробов, который защищает кожу человека от образования угрей, прыщей и прочих кожных высыпаний, связанных с воспалением волосяных фолликулов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба испанского Университета имени Пумпеу Фабра в Барселоне (UPF).

"Мы использовали то, что уже было изобретено природой, для создания местной терапии для лечения угрей и прыщей. Мы модифицировали одну из кожных бактерий таким образом, что она начала производить те молекулы, в которых нуждается наша кожа. Аналогичным образом можно лечить не только угри, но и другие заболевания", - заявила научный сотрудник UPF Настасия Кнедльзедер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Терапия основана на базе бактерий вида Cutibacterium acnes, одного из представителей микрофлоры кожи, предположительно связанных с развитием угрей, прыщей и прочих кожных высыпаний. Эти микробы присутствуют в фолликулах человека, где они питаются кожным салом и продуктами жизнедеятельности клеток кожи.

Европейские молекулярные биологи предположили, что эти микробы можно заставить предотвращать развитие угрей и прыщей, а не провоцировать их появление. Для этого необходимо модифицировать геном Cutibacterium acnes таким образом, что эти микробы начнут вырабатывать и выделять в окружающую среду белок NGAL, который снижает активность сальных желез. В результате этого размножение других микробов внутри волосяных фолликулов сильно замедлится, что предотвратит развитие воспаления.

Как отмечают исследователи, для решения этой задачи им пришлось разработать новый подход для ввода цепочек ДНК в клетки Cutibacterium acnes, так как в прошлом биологам не удавалось успешно отредактировать геном данной бактерии. Кнедльзедер и ее коллеги успешно решили эту задачу и интегрировали в геном данной бактерии человеческий ген, отвечающий за производство NGAL.

Работу этих микробов ученые успешно проверили как на лабораторных мышах, так и на фрагментах человеческой кожи и культурах ее клеток. Во всех случаях микробы успешно приживались на коже и вырабатывали белок NGAL, что снижало активность сальных желез. В ближайшее время исследователи планируют проверить работу созданных ими вариаций Cutibacterium acnes в опытах с участием добровольцев, а также приступят к созданию новых штаммов этого микроба, способных лечить атопический дерматит, хроническое воспалительное заболевание кожи.