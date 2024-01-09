Экспериментальная вакцина на 86% снизила вероятность рецидива двух форм рака

ТАСС, 9 января. Молекулярные биологи из США выяснили в рамках первой фазы клинических испытаний, что разработанная ими вакцина ELI-002 на 86% снижает вероятность повторного развития рака прямой кишки и поджелудочной железы и значительно замедляет рост вторичных опухолей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Университета штата Техас.

"Мы получили многообещающие результаты в рамках этой фазы клинических испытаний, которые свидетельствуют в пользу того, что разработанная вакцина позволит большому числу пациентов избежать повторного появления опухоли. Это повысит шансы на их выживание. Кроме того, вакцина хорошо проявила себя с точки зрения безопасности для пациентов", - заявил доцент Университета штата Техас Шубхам Пант, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанная экспериментальная вакцина представляет собой набор коротких белковых молекул, похожих по структуре на мутантные формы белка KRAS. Повреждение этого участка ДНК заставляет клетки бесконтрольно делиться, что происходит при развитии большого числа твердых опухолей, в том числе рака прямой и толстой кишки и новообразований в поджелудочной железе.

Опираясь на эту идею, исследователи разработали набор пептидов, которые заставляют иммунные клетки, присутствующие внутри лимфатических узлов, вырабатывать реакцию на мутантные формы KRAS и атаковать опухоль. Работу этой вакцины исследователи проверили на группе из 25 добровольцев, перенесших химиотерапию и операцию по удалению особо агрессивных форм рака прямой кишки и поджелудочной железы.

Проведенные исследователями наблюдения показали, что введение вакцины в организм пациентов не привело к появлению серьезных побочных эффектов, кроме того, иммунитет 84% участников эксперимента выработал реакцию на мутантные формы белка KRAS. В результате этого вероятность рецидива среди них снизилась на 86%, а среднее время жизни без повторного появления опухоли увеличилось как минимум вдвое.

Как отмечают ученые, успешное завершение первой фазы испытаний открыло дорогу для проведения более масштабных экспериментов с ELI-002, в рамках которых ученые оценят эффективность новой вариации вакцины, атакующей значительно большее число мутантных вариаций белка KRAS. Исследователи надеются, что эти испытания дополнительно подтвердят высокую действенность и безопасность разработанного ими препарата и сделают возможным его широкое применение в клинической практике.

О раке прямой кишки и поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы ежегодно диагностируется у примерно 460 тыс. человек, он ежегодно уносит жизни около 432 тыс. пациентов, причем через пять лет после выявления опухоли в среднем выживает лишь 9% больных. Рак прямой и толстой кишки занимает второе и третье места соответственно по распространенности среди мужчин и женщин. Каждый год им заболевают свыше 1,8 млн жителей планеты, более половины больных погибает в последующие пять лет после постановки диагноза.