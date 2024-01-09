Найдена зона сохранения кровотока для операций при ишемии нижних конечностей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили "реципиентную зону", сохранение кровотока в которой во время проведения операций при ишемии нижних конечностей позволяет избежать осложнений и улучшить качество операций, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Медики Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей и нашли "реципиентную зону", сохранение стабильного кровотока в которой позволяет улучшить качество операций и постоперационного периода, исключая осложнения в виде трофических нарушений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последнее десятилетие количество людей с заболеваниями артерий нижних конечностей выросло примерно на 13%, что связано с малоподвижным образом жизни, курением, ожирением, сахарным диабетом и другими факторами. Лечение ишемии нижних конечностей является одной из самых актуальных проблем в медицинском сообществе, так как в среднем у 40-60% больных после операций развиваются трофические нарушения и гангрены, которые могут привести к ампутации и летальному исходу.

По данным пресс-службы, ученые СПбГУ провели исследование клинических случаев 99 пациентов с ишемией нижних конечностей и выяснили, что в коллатеральном кровообращении - внутренняя подвздошная артерия и глубокая артерия бедра, которые играют важнейшую роль при ишемии нижних конечностей, так как обеспечивают приток крови при проблемах с основным путем, - есть магистральное русло. Эта "реципиентная зона" позволяет полностью компенсировать кровоток во время и после операции.

Как отмечают хирурги СПбГУ, для успеха операции "реципиентная зона" должна включать в себя не менее трети поверхностной бедренной артерии, подколенную артерию, тибиоперонеальный ствол или проксимальный отдел как минимум одной из магистральных берцовых артерий.

"В исследовании на 99 пациентах, которым была проведена непрямая операция на нижних конечностях, выявленная нами зона была определена как статистически достоверный фактор клинического улучшения в послеоперационном периоде, в том числе у пациентов с критической ишемией. По нашему мнению, наличие сохраненной реципиентной зоны имеет одно из ключевых значений в развитии клинического эффекта после реваскуляризирующих операций через глубокую артерию бедра, в особенности у пациентов с трофическими нарушениями", - привели в пресс-службе слова младшего научного сотрудника кафедры госпитальной хирургии СПбГУ Алексея Кебрякова.