В России разработали полимер для предотвращения разрыва сосудов

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Ученые впервые в РФ разработали эмболизат - полимер, заполняющий патологические сосудистые сплетения для предотвращения их разрыва и купирования сгустков патологических сосудов, которые могут привести к кровоизлияниям и инсультам. Отечественный препарат будет отличаться от импортных аналогов более чистым составом и низкой ценой, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Разработка ведется учеными Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН совместно с хирургами Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Е. Н. Мешалкина и компанией медицинских инноваций "Медин". Конечный вариант эмболизата тестируют в лаборатории экспериментальной хирургии и морфологии Института экспериментальной биологии и медицины НМИЦ. Компания "Медин" планирует начать выпуск препарата в 2025 году.

"Мы сотрудничаем с нейрохирургами из клиники Мешалкина, именно они попросили нас помочь с рентгеноконтрастными эмболизатами. На рынке существует только два импортных аналога, и сейчас из-за санкций в России начался их дефицит, поэтому мы решили попробовать сделать свои", - приводит издание слова научного сотрудника лаборатории фармакологических исследований НИОХ СО РАН, директора ООО "Медин" Аркадия Брызгалова.

Эмболизатом можно заполнять сосуды, в которых происходит отложение холестериновых бляшек, что приводит к замедлению кровотока и увеличивает вероятность закупорки сосудов. Эмболизация позволяет перекрыть кровоснабжение по опасному сосуду, предотвратить кровоснабжения пораженных органов и тканей, в частности остановить снабжение опухоли кровью.

"Когда мы посмотрели состав импортного эмболизата, то оказалось, что там очень много примесей и всего ненужного. В нашем кроме полимера ничего нет, и даже свободного йода очень мало, он весь связанный", - добавил Брызгалов.