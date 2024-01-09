Bloomberg: в 2024 году прогнозируют рекордную жару из-за феномена Эль-Ниньо

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Эксперты предсказывают рекордную жару в 2024 году из-за изменения климата, сообщает агентство Bloomberg.

Прогнозируемое повышение средней глобальной температуры на 1,3-1,6 градуса Цельсия связывают с воздействием природного явления Эль-Ниньо (циклического повышения температуры воды в тропической зоне Тихого океана). "Подобный рост температуры может привести к самым разрушительным последствиям", - приводит агентство слова старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований США Майкла Макфадена. По данным Bloomberg, почти каждый месяц 2023 года был теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы. При этом в 2023 году погода за период с июня по ноябрь стала самой жаркой в истории наблюдений.

Феномен Эль-Ниньо стал причиной сильной засухи в Амазонке и увеличения количества осадков на юго-востоке Бразилии и Уругвае в прошлом году. Рост температуры сказался и на уровне морского льда. "Таяние морского льда может повлиять на течения в северном районе Атлантического океана, что может привести к более сильным штормам по всей Европе", - заявила агентству климатолог из Королевского метеорологического института Нидерландов Викки Томпсон.

Ожидается, что весной 2024 года в США и Канаде Эль-Ниньо принесет жару на северо-западное побережье Тихого океана, что увеличит риск возникновения лесных пожаров в этом регионе.