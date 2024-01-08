Astrobotic сообщила об аномалии при полете лунного посадочного модуля Peregrine

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Компания Astrobotic, разработавшая лунный посадочный модуль Peregrine, сообщила об аномалии при полете этого аппарата после отделения от ракеты-носителя Vulcan.

"К сожалению, произошла аномалия, которая не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце. Команда специалистов принимает меры в режиме реального времени и будет предоставлять новые сведения по мере получения новых данных и их анализа", - говорится в заявлении Astrobotic. Из него также следует, что ранее модуль успешно отделился от ракеты-носителя.

8 января в 02:18 по местному времени (10:18 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету Vulcan, которая должна доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий НАСА, в том числе для доставки коммерческих грузов. Если миссия пройдет успешно, ожидается, что Peregrine достигнет Луны 23 февраля.

В случае успешных запусков Vulcan может в будущем заменить в качестве основного носителя ракету компании Atlas V.

Высота двухступенчатой ракеты Vulcan составляет 62 м, ее разработка началась еще в 2014 году. Она оснащена двигателями BE-4 компании Blue Origin, созданной основателем Amazon миллиардером Джеффом Безосом.