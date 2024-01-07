В Саратове создали технику для эффективной уборки снега

САРАТОВ, 7 января. /ТАСС/. Ученые в Саратове разработали снегоуборочную машину, которая позволит эффективнее очищать дороги от снега различной плотности и убирать снежные валы высотой до 1 м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина (СГТУ).

"Разработанная снегоуборочная машина агрегатируется почти с любыми тракторами. Система "открытой" уборки позволяет убирать снег различной плотности - от снежной "каши" до смерзшегося, высотой снежного вала до 1 м, с дальностью отбрасывания до 25 м. Эффективен снегоуборщик и при работе в городских условиях, где в движении обеспечивает погрузку снега в большегрузный самосвал", - сообщили в вузе.

Как пояснили в СГТУ, главным преимуществом разработки является высокая производительность при измельчении и перемещении снежной массы. Ученые достигли такого результата благодаря усовершенствованию фрезерно-роторного барабана, в конструкции которого совмещены фрезерные подгребающие и отбрасывающие лопатки. По информации вуза, это позволяет уменьшить динамические нагрузки, которые действуют на оборудование и базовую машину, что продлевает срок службы техники.

"Разработчики уверены, что снегоуборщик будет широко востребован среди дорожных организаций и коммунальных служб региона и страны", - добавили в СГТУ.

Авторами и разработчиками являются ведущий инженер-конструктор ООО "Спецдортехника", кандидат технических наук, доцент кафедры "Инженерная геометрия и основы САПР" Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Сергей Иванов, начальник отдела дорожного оборудования предприятия Александр Тупиков и инженер-конструктор Илья Юдаев, студент СГТУ Алексей Акульшин.

Об университете

Саратовский государственный технический университет основан в 1930 году и является одним из ведущих технических вузов России. В СГТУ обучаются более 20 тыс. студентов и слушателей. В структуру университета входят восемь институтов, военный учебный центр, два филиала и два колледжа. Вуз обеспечивает подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру инженерных, технических, естественнонаучных, экономических, управленческих, социально-гуманитарных специальностей и направлений.