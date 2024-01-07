ИКИ РАН: для мониторинга Солнца в интересах РОС нужен спутник в точке Лагранжа L1

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Оперативный мониторинг солнечной активности для обеспечения безопасности перспективной Российской орбитальной станции (РОС) лучше всего осуществлять с помощью космического аппарата, выведенного в точку Лагранжа L1 между Солнцем и Землей. Об этом сообщил ТАСС ученый секретарь Института космических исследований (ИКИ) РАН Андрей Садовский.

Ученый пояснил, что поток заряженных частиц, который движется от Солнца к Земле, может создать проблемы для перспективной станции. По его словам, спутник, размещенный в точке L1 между двумя небесными телами, сможет фиксировать поток этих частиц за несколько часов до того, как они достигнут Земли. "Поэтому для мониторинга Солнца надо на самом деле выводить в точку Лагранжа", - сказал Садовский.

Сейчас в России создается перспективный космический комплекс мониторинга геофизической обстановки "Ионозонд", который помимо исследования земной ионосферы будет наблюдать за Солнцем. Однако, по мнению Садовского, в интересах РОС такой мониторинг будет неэффективен. "Ионозонд" будет на такой орбите, что, когда он получит эти данные, это означает, что все уже началось, уже поздно", - пояснил Садовский.

Как рассказал в ноябре директор ИКИ Анатолий Петрукович, оперативный мониторинг солнечной активности необходим для безопасного существования РОС на высокоширотной (полярной) орбите. Он также отметил, что в настоящее время для мониторинга используются данные зарубежных аппаратов.

В системе Солнце - Земля точка Лагранжа L1 является идеальным местом для размещения космической станции для наблюдения за Солнцем. В этом месте оно никогда не перекрывается ни Луной, ни Землей.