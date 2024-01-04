Средство от комаров DEET нарушает работу сотен генов в половых клетках

ТАСС, 4 января. Американские молекулярные биологи обнаружили, что пестицид DEET, используемый для борьбы с комарами, способен проникать в ядра половых клеток и вызывать сбои в процессе чтения большого числа генов. Это ведет к массовой гибели этих клеток и появлению дефектов при их делении, сообщила пресс-служба Гарвардской медицинской школы (HMS).

"Мы впервые открыли свидетельства того, что DEET негативно влияет на мейоз, одну из форм деления половых клеток. Это связано с тем, что данное вещество значительным образом меняет характер активности большого числа генов в половых клетках, что связано как с ростом уровня окислительного стресса, так и с переменами в структуре хроматина, белковой "упаковки" хромосом", - заявила профессор HMS Моника Колаяково, чьи слова приводит пресс-служба медшколы.

Колаяково и другие биологи совершили это открытие в рамках масштабного проекта, нацеленного на изучение того, как различные химические вещества, присутствующие в окружающей среде, влияют на мейоз. Так ученые называют одну из форм деления половых клеток, в рамках которой материнская клетка делится на две половины, каждая из которых обладает одинарным, а не двойным набором хромосом.

Биологи проследили за тем, как различные химикаты и природные вещества влияют на мейоз половых клеток, растущих внутри тела червей-нематод вида Caenorhabditis elegans. В ходе этих опытов профессор Колаяково и другие биологи обнаружили, что добавление даже относительно небольших доз пестицида DEET в среду обитания этих беспозвоночных вело к развитию серьезных сбоев в мейозе, что способствовало массовой гибели половых клеток и учащению сбоев в развитии яиц и личинок нематод.

Подобное открытие заставило исследователей детально проследить за тем, как вещество DEET воздействовало на клетки червей. Для этого ученые изучили, как менялась жизнедеятельность клеток при разных дозировках пестицида и отслеживали все изменения в работе различных клеточных систем. Оказалось, что при достижении определенной концентрации DEET, составлявшей 0,067 микрограмма на миллилитр, половые клетки нематод переставали корректно "считывать" большое число генов.

Эти нарушения, как отмечают ученые, были связаны с увеличением активности различных агрессивных молекул внутри ядер половых клеток, а также с дестабилизацией структуры хроматина, белкового каркаса, на который "намотана" ДНК хромосом. Перемены в устройстве хроматина способствовали появлению разрывов в двойной спирали ДНК, а также мешали передвижениям и взаимодействиям хромосом в процессе деления клеток, что объясняет их массовую гибель и появление сбоев в развитии, подытожили исследователи.

О веществе DEET

Вещество DEET представляет собой ароматическое органическое соединение, которое было создано в середине XX века по заказу армии США для защиты личного состава от кровососущих беспозвоночных. Точные механизмы его действия на комаров и прочих насекомых пока не известны, однако ученые предполагают, что DEET блокирует работу обонятельных рецепторов этих существ и вызывает неприятные ощущения у них при контакте с кожей, обработанной веществом.