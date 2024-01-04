В "Технополисе Москва" разработали гусеничного робота-спасателя

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработал универсальную роботизированную платформу на гусеничной базе, которую можно использовать в аварийных и спасательных операциях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Компания "Альтер" работает в ОЭЗ "Технополис Москва" с 2022 года. В запуск инновационного производства металлообработки и управляемых роботизированных устройств на площади 1,2 тыс. кв. м предприятие вложило свыше 360 млн рублей. Локализация производства составляет около 90%, при этом сырьевая база - металл, оптические элементы, электронные компоненты, инструменты - полностью отечественная. Резидент заканчивает конструкторские работы по созданию универсальной роботизированной платформы на гусеничной базе. Ее серийное производство планируется запустить во втором квартале 2024 года", - сказал глава департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что для максимальной надежности используют оригинальную конструкцию шасси с применением уже готовых, проверенных решений. Это позволяет ускорить производство, обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации.

"Универсальная управляемая платформа на гусеничной базе имеет широкий профиль применения: от инспекционного контроля и инженерной разведки до аварийных, противопожарных, неотложно-восстановительных и других специальных работ внутри помещений и на местности. Большая грузоподъемность в минимальных габаритах изделия позволяет работать в труднодоступных, труднопроходимых местах, а также локациях с высоким радиационным фоном или химическим загрязнением. Испытания роботизированной платформы с нагрузкой 200 кг планируется провести на специализированном полигоне", - уточнил директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.