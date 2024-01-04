Уральская авиабаза разработала первую в России карту-навигатор по торфяному пожару

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Специалисты Уральской авиабазы разработали первую в России карту-навигатор по торфяному пожару. Систему опробовали на пожаре, который действует в Невьянском районе Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Уральские лесные пожарные впервые в России разработали карту-навигатор по торфяному пожару, которую можно загрузить в телефон или планшет. В основе новой системы - опыт по созданию ортофотопланов. Данные, полученные при помощи тепловизоров, установленных на дронах, совместили с физической картой местности и впервые в России загрузили в систему мониторинга "Лесохранитель", - говорится в сообщении.

По словам специалистов Уральской авиабазы, в настоящее время это лучшая технология по выявлению скрытых очагов горения. При помощи новой технологии все, кто работает на ликвидации подземных возгораний, смогут легко ориентироваться на территории распространения пожара.

Опытным объектом для апробирования новой технологии стал торфяной пожар, который действует в Невьянском районе. Теперь специалисты Уральской авиабазы планируют создавать такие ортофотопланы для каждого обнаруженного торфяного пожара и интегрировать их в систему мониторинга.