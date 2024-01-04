На Урале разработали наночастицы для диагностики гормонов и заболеваний крови

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Новые наночастицы для диагностики гормонов и заболеваний крови разработаны коллективом российских ученых. Разработка позволит подкрасить бесцветные антитела и антигены, а также сделает процесс проще и доступнее, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета (УрФУ).

"В настоящее время предпринимаются попытки заменить природные ферменты синтетическими наноматериалами - нанозимами. Это делается в первую очередь для того, чтобы удешевить колориметрические анализы, а также сделать наборы для окрашивания молекул менее чувствительными к условиям хранения. Нанозимы, которые мы получили, могут справиться с этой задачей, поскольку они обладают хорошими каталитическими свойствами, а по эффективности и стабильности сигнала не уступают своему природному аналогу - пероксидазе хрена", - приводят в вузе слова ассистента департамента биологии и фундаментальной медицины УрФУ Артема Минина.

Новые нанозимы помогут подкрасить бесцветные субстраты - антитела, антигены, гормоны - при диагностике крови. Биологически активные молекулы содержатся в организме в очень малых количествах, что усложняет возможность их выявление. Чтобы обнаружить их, используют иммуноферментный анализ: суть метода заключается в связывании специальных белков-антител с искомыми молекулами. Для обнаружения связанных антител используется фермент - пероксида хрена, которая катализирует химическую реакцию, приводящую к образованию цвета - это позволяет определить наличие и количество искомых веществ в образце.

"Пероксида хрена имеет свои недостатки, которые связаны со сложностью ее получения. В этом плане синтетические наночастицы имеют преимущество перед природными ферментами. Например, для производства нанозимов не требуется сложное биотехнологическое оборудование с повышенной стерильностью. Полученные нами нанозимы были синтезированы из берлинской лазури - недорогого красителя", - поясняет Минин.

В вузе поясняют, что берлинская лазурь - это краситель синего цвета, который в прошлом широко использовался в текстильной промышленности и сегодня нашел применение в медицинской сфере. Синтезированные наночастицы были получены из лазури с использованием перекиси водорода и лимонной кислоты.

"Мы обнаружили, что берлинская лазурь проявляет высокий уровень пероксидазной активности. Это значит, что ферменты красителя способны катализировать окисление веществ, такими же свойствами обладает и пероксидаза хрена. Эффективность наших нанозимов, полученных из берлинской лазури, подтвердилась их применением в нескольких широко используемых методах иммуноокрашивания, включая окрашивание тканей, анализ иммуноглобулинов и анализ на антитела к коронавирусу", - заключает Минин. Исследование выполнено совместно с Институтом экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермским государственным университетом, Институтом физики металлов им. М. Н. Михеева УрО РАН и Институтом иммунологии и физиологии УрО РАН при поддержке Российского научного фонда и правительства Пермского края.