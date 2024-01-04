В России разработали умные балки контроля за скоростью для патрульных машин ДПС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Уникальные умные балки для полицейских машин, которые способны по видео с установленных на них камер измерять скорость транспортного потока, разработаны в России и будут официально представлены в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика Сергей Кусов.

"Уже готова к внедрению новая модификация умных балок для полицейских машин. Эта система будет измерять скорость автомобилей в транспортом потоке по видеоизображению с установленных на них камер, без радара. То есть, если раньше контроль скорости осуществлялся благодаря радару, встроенному в корпус балки, то теперь новый комплекс видеофиксации будет проводить вычисление скорости по видеокадрам. Хотя, конечно, по желанию заказчика, радар также может быть задействован", - рассказал он.

Кусов отметил, что измерение скорости происходит не только перед автомобилем, на котором установлена балка, но и позади него. Таким образом, новая система контролирует все движение транспортного потока, включая встречный. Комплекс работает постоянно, на протяжении всего пути, камеры отслеживают все автомобили вокруг патрульного экипажа с балкой. "Измеряется скорость всех транспортных средств до которых способна дотянуться камера. А это ни много ни мало около 100 м, и неважно, на какой полосе. Это изменение, которое никто другой на рынке представить не может", - подчеркнул он.

Кусов уточнил, что умные балки новой модификации были успешно протестированы в Казахстане. В конце 2023 года они прошли полевые испытания в реальной дорожной обстановке, и после их завершения эти тестовые приборы были введены в постоянную эксплуатацию. "В России новую разработку планируется официально заявить в этом году. Уже сейчас система внесена в реестр средств измерений, а также получен сертификат на российское производство. В данный момент проходит процедура принятия новой разработки в органах МВД", - подчеркнул Кусов.

Кроме того, готовится еще одна новинка - мобильный комплекс, который ранее фиксировал нарушения правил стоянки, остановки и контроля платных парковок. Теперь и данный обновленный прибор также сможет измерять скорость автомобилей по видео, без радара.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в октябре 2022 года заявлял о планах закупить балки для патрульных машин ДПС, фиксирующие нарушения ПДД и способные распознавать автомобили в розыске. При этом на запрос ТАСС о том, на каком этапе в настоящее время находится идея по закупке таких балок для патрульных машин ДПС в МВД не ответили.