Предприятие Роскосмоса производит импортозамещенные на 95% бионические протезы ног

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в Роскосмос) создает бионические протезы ног "Актив-2", уровень импортозамещения комплектующих которых составляет 95%, сообщили в госкорпорации.

"Актив-2" изготавливается в филиале Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" в Великом Новгороде и на 95% состоит из комплектующих российского производства", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что "Актив-2" представляет собой искусственную роботизированную модель ноги, которая взаимодействует с нервными клетками носителя и "обеспечивает безусловное достижение 3-4 уровня двигательной активности".

"Благодаря успешно выстроенной системе производственной кооперации и взаимодействия с профильными организациями и экспертами отрасли, 32 российских гражданина уже используют "Актив-2" в своей повседневной жизни", - рассказали в госкорпорации.