В Арктическом центре открыли пять новых для острова Кунашир бабочек

АРХАНГЕЛЬСК, 4 января. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА) имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН открыли на острове Кунашир (южная группа Курильских островов, Сахалинская область) пять новых для острова видов бабочек и подтвердили обитание еще четырнадцати видов. Об этом рассказал ТАСС младший научный сотрудник центра Виталий Спицын. Как оказалось, кунаширские популяции бабочек Macroglossum saga и Macroglossum pyrrhosticta являются единственными на территории России.

"В ходе наших исследований мы выявили пять новых для Кунашира видов бабочек и еще четырнадцать подтвердили, собрали серии, раньше они были известны по единичным находкам. Мы представили большой список точек, где они обитают и достаточно большое количество экземпляров", - сказал Спицын.

Впервые на Кунашире исследователи обнаружили бражника Macroglossum saga, ранее там был известен только Macroglossum pyrrhosticta. Оба вида ранее считались залетными на территорию России из Китая и Южной Кореи, считалось, что в нашей стране популяций этих бабочек нет. "Оказывается, на Кунашире оба эти вида имеют жизнеспособные популяции, за вечер можно было наблюдать до десяти этих бражников, летающих на цветах", - отметил зоолог. По его словам, в Таиланде и Вьетнаме, которые входят в ареал этих бабочек, они достаточно редкие.

Macroglossum saga - крупная красивая бабочка зеленого цвета с кисточкой на конце брюшка. Бражники - это преимущественно ночные бабочки, но этот вид начинает летать во второй половине дня. Максимальное их количество встречается на флоксах примерно в семь вечера.

Также ученые ФИЦКИА обнаружили на Кунашире бражника Ampelophaga rubiginosa, два вида бабочек-ленточниц: Catocala electa и Catocala Praegnax и голубянку Lampides boeticus. Они тоже ранее не были известны для острова. Ленточницы - яркие и заметные бабочки, у них серые передние крылья, а задние крылья могут быть красными, черными или желтыми с различными рисунками. "У ленточниц тоже популяции на Кунашире, - добавил Спицын. - Вообще это такая группа, которая очень популярна у коллекционеров, и найти вот что-то новое среди таких групп - это очень неожиданно". И только впервые найденная на острове голубянка является залетной. Это тропическая бабочка, живущая в Южной Азии и Австралии. Скорее всего, ее принесло с воздушными массами.

Ученые Арктического центра будут проводить генетические исследования своих находок. По словам Спицына, не исключено открытие новых кунаширских подвидов бабочек.