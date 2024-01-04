В субтропическом научном центре РАН вывели новую форму бергамота-гиганта

СОЧИ, 4 января. /ТАСС/. Новый гибрид бергамота, плоды которого достигают 1,5 кг, выведен учеными субтропического научного центра РАН в рамках селекционной работы с цитрусовыми. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией селекции центра, кандидат сельскохозяйственных наук Раиса Кулян.

"Нами выведена новая форма крупноплодного бергамота, она получена в результате скрещивания бергамота со смесью пыльцы меларозы и цитрона. У гибрида плоды весят от 400 г до 1,5 кг, они съедобные, очень ароматные, сладкие, при созревании приобретают оранжевый цвет. Для сравнения: плоды классического бергамота весят всего 150-200 г", - сказала селекционер.

Деревья нового гибрида бергамота цветут в апреле крупными белыми цветками, которые имеют сильный сладкий, пряный аромат. Специалисты заканчивают испытательный срок гибрида, делают анализ на содержание эфирных масел в плодах - как в их кожуре, так и в листьях. Акцент при его создании, как и других цитрусовых, был сделан на низкорослость дерева - до 2,5 м и на его урожайность. С одного растения можно собрать 10-15 плодов.

"Сейчас думаем над названием нашего красавца и рассмотрим все предложения по его названию. Конечно, наш бергамот, в основном, получит декоративное направление, он будет представлять большой интерес для коллекционеров. Поэтому планируем оформлять его как декоративную форму. Есть очень много гибридных форм, которые имеют декоративное направление и предназначены для любительского цитрусоводства", - отметила Кулян, добавив, что достаточно редкие цитрусовые, такие, как бергамот, некоторые формы лайма, цитронов пользуются особой популярностью.

В пресс-службе субтропического научного центра РАН уточнили, что коллекция цитрусовых научного учреждения сегодня превышает 150 сортообразцов. Она содержит сорта различных видов, а также диких и полудиких сородичей цитрусовых, которые используются в селекции и как подвойный материал. Наиболее широко представлены группы мандаринов и лимонов, их насчитывается более чем по 50 сортообразцов. На базе коллекции ведется селекционная работа, направленная на зимостойкость, раннеспелость и низкорослость, а также проводится отработка агротехнических приемов выращивания цитрусовых культур.

Бергамот - вечнозеленое цитрусовое дерево (Citrus bergamia) с грушевидными или шаровидными плодами средней величины 4,5-6 см, которые покрыты золотисто-желтой ароматной кожурой. Из кожуры плодов, а также из цветков, листьев и молодых побегов получают бергамотовое масло, которое широко используется в парфюмерии и кондитерском производстве. Бергамот выращивается в основном в Средиземноморье, используется как естественный натуральный ароматизатор для соков, чаев, в кондитерской промышленности.