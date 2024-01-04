Эксперт допустил, что дизайнер органов станет отдельной профессией в 2026 году

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Дизайнер органов и инженер биопринтинга могут стать самостоятельными профессиями уже к 2026 году. Такие специалисты будут разрабатывать и производить трехмерные аналоги тканей и органов для трансплантации, считает директор Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Бионическая инженерия в медицине" на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Алексей Комягин.

"По мере развития биоинженерии будут появляться новые специализации. Например, вполне вероятно, что "инженер биопринтинга" и "дизайнер органов" станут самостоятельными направлениями. Это может произойти уже в 2026 году", - сказал Комягин ТАСС.

Биопринтинг представляет собой одно из развивающихся направлений биомедицины. На следующих этапах к создаваемым с помощью таких технологий органам будет предъявляться все больше требований, в том числе к их форме, размеру и цвету, пояснил эксперт.

"Именно на этом этапе нужны будут дизайнеры органов. Инженеры биопринтинга, в свою очередь, будут отвечать за реализацию плана дизайнера. Такие профессии могут появится уже на горизонте ближайших трех лет", - добавил он, напомнив, что в СамГМУ в следующем учебном году запустят магистерскую программу подготовки специалистов в сфере биопринтинга, разработанную в Центре компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине".