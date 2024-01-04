В РФ синтезировали фрагменты ДНК, проникающие в клетки опухоли для терапии рака

НОВОСИБИРСК, 4 января. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН синтезировали модифицированные фрагменты ДНК - олигонуклеотиды, которые способны беспрепятственно проникать в раковую клетку и блокировать систему репарации злокачественных клеток. Об этом рассказала ТАСС заведующая лабораторией биомедицинской химии института Елена Дмитриенко.

"Терапевтические нуклеиновые кислоты - олигонуклеотиды, которые эффективно проникают в клетку без дополнительных доставщиков. Мы показали, что они могут взаимодействовать с белками репарации раковых клеток и ингибировать (подавлять активность - прим. ТАСС) их. Если клетка раковая, то ее система репарации восстанавливает повреждения и является нашим противником. Мы пытаемся раковую клетку убить, а система репарации ее восстанавливает. Задача такая - направлять эти олигонуклеотиды на ингибирование белков репарации в клетках, подавлять систему репарации", - пояснила Дмитриенко. Результаты опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Она рассказала, что полученные терапевтические нуклеиновые кислоты, попадая в кровоток, могут связываться с белком крови - сывороточным человеческим альбумином, который выполняет функцию транспорта жирных кислот, и в комплексе с ним достигают раковой клетки. Моделирование показало, что альбумин не мешает проникновению в клетку. Достигнув цели, олигонуклеотиды выходят из состава комплекса с альбумином и вступают во взаимодействие с белками репарации раковой клетки, подавляя систему восстановления мутаций. Дмитриенко добавила, что полученные олигонуклеотиды можно использовать как для повышения эффективности стандартной терапии онкологии, так и в качестве самостоятельного лекарства.

В мире существует 18 одобренных препаратов на основе антисмысловых олигонуклеотидов (антисенс-препараты), в частности, от спинальной мышечной атрофии. Однако они обладают высокой токсичностью - сами олигонуклеотиды не способны проникать в клетку, для этого используются специальные доставщики, обладающие токсичностью. Второй момент, ограничивающий их применение, - для терапевтического эффекта необходимо большое количество олигонуклеотидного материала, поэтому антисенс-препараты очень дорогостоящие.

Модифицированные олигонуклеотиды, полученные в ИХБФМ СО РАН, не обладают токсичностью в терапевтических дозах. "На основе наших олигонуклеотидов может быть создана любая антисенс-направленная терапия - нуклеиновые кислоты направляются на определенный ген, связываются с ним и блокируют синтез белка. Также к ним к ним могут быть добавлены агенты, которые расщепляют дополнительно последовательность гена, еще сильнее угнетая синтез белка", - отметила Дмитриенко.

Результат, полученный учеными, дает широкие перспективы для применения в терапии онкозаболеваний. Это универсальный инструмент, который может быть доработан под решение определенной задачи.